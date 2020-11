Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

CuxhavenCuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am frühen Donnerstagmorgen (19.11.2020), gegen 00:53 Uhr, kam ein 18-jähriger Hagener auf der Landesstraße 134, in Höhe der Gemarkung Gackau, mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer, auch aus Hagen im Bremischen, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 10.000 Euro. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

