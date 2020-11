Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drogenfund in Loxstedt-Stotel

Loxstedt/Stotel. Bereits am vergangenen Freitagmorgen (13.11.2020) wurden mehrere erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Stade bei einem 57-jährigen Beschuldigten aus Loxstedt-Stotel vollstreckt. Er stand im Verdacht, illegal mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Die Polizeibeamten fanden in seinem Wohnhaus 280 Gramm getrocknetes Marihuana und Haschisch sowie 3.350 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung vor und beschlagnahmten diese. Der Täter machte keine Angaben zur Sache und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

