Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Beverstedt und Schiffdorf-Spaden

CuxhavenCuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Dienstag (17.11.2020) kam es, zwischen 18:25 Uhr und 22:55 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Straße "Im Garden" in Beverstedt. Die bisher noch unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses ein und konnten sich so Zutritt in das Haus verschaffen. Nach ersten Angaben konnten die Täter diverse Schmuckgegenstände erbeuten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schiffdorf/Spaden. Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag bis zum gestrigen Dienstag (15.11.2020, 15:30 Uhr bis 17.11.2020, 16:15 Uhr) verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln mehrerer Türen Zutritt zu einem Wohnhaus in der Leher Straße in Schiffdorf-Spaden. Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangen konnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

