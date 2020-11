Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in ein Baufachhandel in Altenwalde

CuxhavenCuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Bereits am Freitagmorgen (13.11.2020), gegen 04:00 Uhr, kam es in der Goethestraße in Altenwalde zu einem Einbruch in einen Baufachhandel. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort, dennoch waren die Täter bereits geflüchtet. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass zumindest ein Pkw vor Ort war und vermutlich auch mehrere Täter. Das bereitgestellte Diebesgut, Kupferreste, wurde vor Ort zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

