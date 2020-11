Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruchdiebstahl in Schiffdorf-Spaden

CuxhavenCuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. Am frühen Sonntagmorgen (15.11.2020), gegen 01:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch mehrere geschaffene Löcher über das Flachdach in einen Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet Spaden ein. Wenige Momente später lösten die Täter die vorhandene Alarmanlage aus, ließen zwei mitgebrachte Leitern zurück und flohen ohne Beute. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Aufgrund des umfassenden Spurenbildes ist davon auszugehen, dass die Täter sich im Vorfeld über einen längeren Zeitraum am Tatort aufgehalten haben, um die Tat vorzubereiten. Zeugen die Hinweise zu Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

