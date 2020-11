Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Belum+++Täter flüchtet nach versuchtem Wohnungseinbruch in Altenwalde

CuxhavenCuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln/Belum. Am vergangenen Samstag (14.11.2020) kam es, im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 15:30 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße "Schanze" in Belum. Ein bisher unbekannter Täter erkundigte sich bei dem Bewohner eines dortigen Einfamilienhauses nach Flohmarktartikeln. Während dieses Gespräches verschafften sich der oder die weiteren unbekannten Täter mittels Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Haus und durchsuchten einzelne Räume. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, steht zurzeit noch nicht fest.

Cuxhaven/Altenwalde. Bereits am vergangenen Freitag (13.11.2020) kam es, gegen 05:00 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Mörikestraße in Altenwalde. Der bisher unbekannte Täter kletterte aller Wahrscheinlichkeit nach über eine Mauer der Terrasse. Hier machte er sich dann an einem dortigen Fenster zu schaffen. Durch die Geräusche wurde die Bewohnerin des Hauses wach und konnte eine männliche Person am Fenster bemerken. Hierdurch wurde der Täter von einer weiteren Tatausführung abgehalten und flüchtete vom Tatort in Richtung der Hauptstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

