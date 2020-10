POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.10.2020

Polizeiinspektion Diepholz

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 21-jähriger Mann aus dem Bereich Diepholz befuhr mit einem Roller mit einem am Samstag gegen 21.50 Uhr die Hindenburgstraße in Diepholz. Auf dem Soziussitz des Rollers befand sich zu dem noch eine 19-jährige Mitfahrerin aus Diepholz. Da sich dwer Mann einer Kontrolle entziehen wollte, versuchter er zunächst zu flüchten, konnte aber nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestellt werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, daß der Mann zum Führen des Rollers nicht dienötige Fahrererlaubnis hat. Desweiteren stand der junge Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Außerdem war der Roller nicht versichert. Zu guter letzt wurde festegestellt, daß gegen den jungen Mann eine Haftbefehl bestand. Er wurde festgenmommen und zur Justizvollzugsanstallt Vechta gfebracht.

2. Verkehrsúnfallflucht Gegen 21.20 Uhr kam es am Samstag in Hüde, Zum Fischerhafen 15, zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde der Zaun eines dortigen Grundstückes durchn einen rückwärstfahrenden PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der PKW von der Unfallstelle. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten auf Grund vorgefundener Fahrzeugteile das verursachende Fahrzeug ermittelt werden und eine 38-jährige Frau aus Lemförde als Fahrzeugführerin festgetstellt werden. Da die Frau unter dem Einfluß alkloholischer Getränke stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Peronen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Syke

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ist eine Polizeistreife in Syke auf der Ernst-Boden-Straße auf ein Kleinkraftrad aufmerksam geworden. Bei einer Kontrolle wird festgestellt, dass an dem Kleinkraftrad die falschen Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug schneller als erlaubt fahren konnte. Der 16jährige Fahrzeugführer aus Weyhe verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Bassum

Ein 44jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagabend gegen 23:30 Uhr in einem Kreisverkehr in der Syker Straße in Bassum derart unglücklich seitlich an einen Bordstein geraten, dass er zu Fall gekommen ist. Hierbei schlug er sich mehrere Zähne aus und verletzte sich im Gesicht. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Fahrraddiebstahl Gymnasium Syke

Am späten Freitagabend wurde zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr ein schwarzes Herrenfahrrad aus einem Fahrradständer am Gymnasium in Syke entwendet. Das Fahrrad wurde später in der Nähe des Jugendhauses beschädigt wieder aufgefunden. Sollten Sie im genannten Zeitraum im Bereich des Schulkomplexes Personen mit einem entsprechenden Fahrrad gesehen haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Einbruchdiebstahl aus Pkw Am Samstag, zwischen 17:00 und 17:30 h, wurde in Stuhr, in der Straße Kronsbrook, ein auf dem Parkplatz am Sibersee abgestellter 3er BMW aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde eine Tasche mit Geldbörse und Handy entwendet. Der Schaden wird auf über 500,-EUR geschätzt.

2. Fahrt unter Drogeneinfluß Am Samstag um 16:35 h wurde bei einer Verkehrskontrolle in Stuhr-Seckenhausen ein auf der Hauptstraße fahrender Seat Ibiza angehalten. Bei dem 32-jährigen Fahrer aus Twistringen wurde festgestellt, daß er unter dem Einfluß von Haschisch stand. Weiterhin hatte ernoch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Diese wurden ihm abgenommen. Außerdem mußte er eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

