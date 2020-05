Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti auf Fassade

Heinsberg-Oberbruch (ots)

An der Boos-Fremery-Straße konnte ein Zeuge am Sonntag (10. Mai), gegen 22.55 Uhr, drei unbekannte Personen dabei beobachten, wie sie mit schwarzer Farbe Garagenwände und eine Fassade mit Schriftzügen besprühten. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Carl-Schurz-Straße. Der Zeuge beschrieb zwei männliche Personen, beide zirka 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, beide gekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern. Beide hatten die Kapuze über den Kopf gezogen. Einer der Beiden hatte dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Die beiden Männer wurden von einer schwarzhaarigen, weiblichen Unbekannten begleitet, die einen kniehohen schwarz-weißen Hund mit sich führte und helle Kleidung trug. Zeugen, die diese Personen im Bereich der Boos-Fremery- Straße gesehen haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

