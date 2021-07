Polizei Mettmann

POL-ME: Unkontrolliert vom Parkplatzgelände geschleudert - Wülfrath - 2107104

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 21.07.2021, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf dem großen und öffentlichen Kundenparkplatz eines Warenhauses an der Straße Zur Fliethe in Wülfrath ein Verkehrsunfall, der glücklicher Weise ohne Personenschaden ausging. Ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus Mettmann hatte dort beim Anfahren aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen roten Mazda 2 verloren. Der Wagen war über die Begrenzung des Parkplatzes hinweg in die Maschendrahtumzäunung des Geländes geschleudert und hatte diese durchbrochen. Erst in einer dahinter stark abfallenden Böschung wurde der Mazda von einem Baum gestoppt und dabei erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden an PKW, Zaun und Botanik beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindesten 6.000,- Euro. Der PKW-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Während der 80-Jährige der Polizei erklärte, dass die Lenkung seines Wagens aus unbekannten Gründen nicht ordnungsgemäß funktioniert habe, berichteten unabhängige Zeugen, dass der Mazda beim Anfahren mit quietschenden Reifen, stark beschleunigt und in enger Kurvenfahrt driftend in den Zaun gefahren worden sei. Im Lauf der polizeilichen Unfallaufnahme wurde dem Mazda-Fahrer, zur weiteren Klärung der Unfallabläufe, ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille (0,26 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Senior ein. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellte die Polizei sicher. Dem 80-jährigen Mettmanner wurde parallel dazu jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt. Der insbesondere im Frontbereich stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Mazda wurde von einem beauftragten Unternehmen aus der Böschung geborgen und abgeschleppt.

