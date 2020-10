Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Arbeitsunfall in 17153 Kittendorf

Kittendorf (ots)

Am heutigen 20.10.2020 gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Gelände des Schlosses in 17153 Kittendorf zu einem Arbeitsunfall. Ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger führte mit einer an der Hauswand angestellten Leiter Arbeiten an einer Hausfassade durch, als die Leiter plötzlich wegrutschte und der Geschädigte in der Folge 4 - 5 Meter hinab auf den Boden stürzte. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde informiert und kam vertreten durch einen Mitarbeiter zur Unfallstelle.

