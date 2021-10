Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Landkreis Rottweil) Radfahrer missachtet Vorfahrt

Dietingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer ist es am Montag gegen 17 Uhr auf Höhe des Sportplatzes gekommen. Ein 71-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Hohensteinstraße und missachtete die Vorfahrt einer von rechtskommenden 32-jährigen Ford-Fahrerin. Trotz Ausweichversuch der Autofahrerin prallte der Radfahrer auf die linke Fahrzeugseite des Ford Tourneo und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand wegen des Ausweichmanövers, bei dem auch ein Straßenschild beschädigt wurde, ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell