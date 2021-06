Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Autoaufbrecher?

Balve (ots)

Schwarzer Skoda aufgebrochen

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 20 Uhr - 23:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Fahrertür eines an der Mittelstraße stehenden Skoda auf. Die Diebe stahlen zwei Brillen aus dem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise zu den Autoaufbrechern nimmt die Polizei in Balve/Menden entgegen.

