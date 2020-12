Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201201-1: Brand in der kommunalen Unterkunft - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Spurensicherung der Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth dauert an.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagmittag (30. November) um 12:50 Uhr eine Wohneinheit mit zwei Containern der KUE an der Burgstraße in Brand. Das Feuer zerstörte die Wohneinheit. Sie ist unbewohnbar. Ein Zeuge meldete den anwesenden Security-Mitarbeitern dort eine Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung nennen können oder am Brandort Unberechtigte gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

