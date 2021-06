Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Daihatsu aufgebrochen

Valbert (ots)

In der Nacht zum gestrigen Dienstag brachen unbekannte Täter einen An der Kirche stehenden schwarzen Daihatsu eines 70 jährigen Geschädigten auf. Der/die Unbekannten stahlen aus dem Fahrzeug diverse Werkzeuge (Schraubendreher, Zange usw.) und eine Brille und ein mobiles Navi. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

