Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Sachbeschädigung an Pkw++ ++Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

++Sachbeschädigung an Pkw++

In der Nacht von Samstag, 04.12.2021, auf Sonntag, 05.12.2021, wurde in der Ofenerdieker Straße an einem Pkw ein Reifen beschädigt. Personen, die Beobachtungen in Bezug auf die Verursachung der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oldenburg unter der 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1467151)

++Verkehrsunfallflucht++

In der Nacht von Samstag, 04.12.2021, auf Sonntag, 05.12.2021, wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen der Schinkelstraße in Oldenburg abgestellter Toyota Yaris in weiß mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die verursachende Person verließ die Unfallstelle ohne den Informationspflichten nachzukommen. Personen, die Beobachtungen in Bezug auf die Verursachung der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oldenburg unter der 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.(1467227)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell