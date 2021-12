Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Fund von Bargeld auf der BAB 28+++

Oldenburg (ots)

+++Fund von Bargeld auf der BAB 28+++ Am 6.12.2021 erscheint ein Bürger auf der Dienststelle der Autobahnpolizei Oldenburg und gibt eine Geldbörse mit 700,-EUR Bargeld ab, die er zuvor an der Auffahrt Kreyenbrück zur A28 gefunden hat. Anhand der in der Geldbörse befindlichen Ausweisdokumente kann der Verlierer ermittelt werden. Dieser zeigte sich überglücklich und schilderte den Beamten, dass er die Geldbörse am 4.12.2021 anscheinend auf seinem Autodach liegend vergessen hat. Ein Klassiker! #1471992

