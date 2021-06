Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Freitag, 11.06.2021 - Frau trieb im Rhein und konnte selbst per Mobiltelefon Hilfe herbeirufen.

Leimersheim (ots)

Eine 57-jährige Frau ging zuvor am heutigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr mit ihren beiden Hunden am Ufer oberhalb der Fähre Leimersheim spazieren. Als einer der beiden Hunde plötzlich in Richtung des Wassers ausriss, wollte sie diesem hinterher, wobei sie in den Ufersteinen stürzte und ins Wasser fiel. Hierbei konnte sie sich an einem im Wasser treibendem Baumstamm festhalten und trieb zu Tal. Auf Höhe des Polder Neupotz wurde sie mit dem Baumstamm über den überfluteten Leinpfad in den gefluteten Polder getrieben. Die Frau verständigte mit dem Handy den Notruf und konnte dort von der Feuerwehr Neupotz mittels Rettungsanzug gerettet und zum Rettungswagen verbracht werden. Die Frau blieb unverletzt. Es waren Kräfte der Feuerwehr, DLRG und der Wasserschutzpolizeien Ludwigshafen, Germersheim und Karlsruhe im Einsatz.

