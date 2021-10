Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter schlägt Herforder - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Bereits am vergangenen Dienstag (19.10.) ereignete sich in der Berliner Straße ein Fall von Körperverletzung. Ein 84-jähriger Mann aus Herford fuhr mit seinem Fahrrad gegen 15.15 Uhr auf dem rechten Gehweg neben der Berliner Straße in Richtung Lübbertor. Dem Mann kam ein etwa 185cm großer, schwarz gekleideter Jugendlicher entgegen, der den 84-Jährigen plötzlich und unvermittelt schlug. Durch die Wucht des Schlages fiel der Mann von seinem Fahrrad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Jugendliche kamen dem Herforder zu Hilfe. Die Polizei bittet nun diese beiden Jugendlichen oder den bisher Unbekannten sich unter 05221/8880 zu melden.

