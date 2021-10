Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Verkehrsunfallflucht

Löhne (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle beabsichtigte die Besetzung eines Streifenwagens am Dienstag (26.10.), um 20.00 Uhr einen Audi auf der Börstelstraße anzuhalten. Der bis dahin unbekannte Fahrer ignorierte jedoch das Anhaltesignal und setzte seine Fahrt in Richtung Werster Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Kurz vor der Einmündung in die Werster Straße fuhr der Audifahrer dann auf die Gegenfahrbahn, um mit kaum reduzierter Geschwindigkeit schneller abbiegen zu können. Der Fahrer ignorierte weiterhin das Anhaltesignal des inzwischen mit Blaulicht und Sirene fahrenden Streifenwagens. Kurz darauf stellten die Beamten den Audi in der Bergkirchener Straße fest. Dort schleuderte er augenscheinlich zunächst in einen in Fahrtrichtung Postweg abgestellten Anhänger und dann weiter auf eine angrenzende Grünfläche. Durch den starken Aufprall wurde eine angrenzende Hauswand beschädigt. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die Beamten im Bereich der Straße Im Büschen aufgefunden werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Hüllhorst, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung der Polizeiwache Herford zugeführt. Der Audi wurde sichergestellt. Den 22-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell