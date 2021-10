Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Querspange

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr eine 17-jährige Wittenerin mit ihrem Leichtkraftrad auf der Hiddinghauser Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Querspange diese zu überqueren, um auf der Hiddinghauser Straße weiterzufahren. Sie fuhr an die Kreuzung ran und geriet dabei mit ihrer Front auf die Fahrbahn der Querspange. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer, der die Querspange in Richtung der Auffahrt der A43 befuhr, bemerkte das Leichtkraftrad zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

