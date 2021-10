Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen in Königsfeld

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 08.10.2021 gegen 20.13 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer aus Radevormwald mit seinem Pkw BMW die B483 in Ennepetal in Fahrtrichtung Radevormwald. Laut Zeugenaussagen überholte er als letzter von drei Fahrzeugen mit erhöhter Geschwindigkeit einen unbeteiligten Pkw und wurde im weiteren Streckenverlauf vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr getragen. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw Opel Monza eines 29-jährigen Remscheiders und kam von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer sowie ihre beiden Beifahrer im Alter von 23 und 44 Jahren schwer verletzt. Die Insassen des BMW wurden teilweise eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenangaben besteht der Anfangsverdacht, dass der BMW an einem illegalen Kfz-Rennen beteiligt gewesen sein könnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B483 komplett in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

