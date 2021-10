Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Spielhalle ein - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Vergangene Nacht (27.10.) löste um 1.45 Uhr die Alarmanlage einer Spielhalle an der Salzuflener Straße aus. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass eine Glasscheibe an der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen war und die bisher unbekannten Täter sich so Zutritt zu der Spielhalle verschafft haben. Mit dem Alarm wurde gleichzeitig eine Nebelmaschine ausgelöst, die das Gebäudeinnere vernebelte. Mutmaßlich aus diesem Grund verließen die Unbekannten ohne Beute die Spielhalle. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine erste Auswertung der Überwachungskameras ergab, dass es sich um drei maskierte Personen handelt, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Die weitere Auswertung des Videomaterials dauert an. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Salzuflener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei Herford unter 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell