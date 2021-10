Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Audi A4- Pkw von Parkplatz mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende wurde ein Audi A4 durch den Inhaber am Freitagabend auf dem Parkplatz "Herrenwiese" in Vlotho verschlossen abgestellt. Der Parkplatz befindet sich hinter einen Haus an der Herforder Straße Nummer 4. Am Montagmorgen (25.10.) gegen 10.30 Uhr beabsichtigte der Geschädigte wieder mit seinem grauen Audi wegzufahren und stellte den Diebstahl des PKW fest. Unbekannte entwendeten den Audi mit den amtlichen Kennzeichen HF-MC 285 vom Parkplatz und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer kann Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib des Fahrzeuges machen. Melden Sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell