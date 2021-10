Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte nehmen Batterien mit- Mehrere LKW angegangen

Löhne (ots)

(sls) Am Montagmorgen (25.10.) meldeten sich Mitarbeiter einer Firma für Pflegemöbel an der Oeynhausener Straße in Löhne und teilten mit, dass augenscheinlich unbekannte Täter zwei LKW auf dem Firmengelände angegangen sind. Die LKW der Marke MAN und Mercedes Atego wurden am Freitagnachmittag auf dem Gelände verschlossen geparkt. Am Montag sollten die Fahrzeuge wieder in Betrieb genommen werden, als die Mitarbeiter feststellten, dass aus beiden LKWs die Batterien entwendet wurden. Nach ersten Ermittlungen wurde die Abdeckung zur Batterie gewaltsam geöffnet und diese dann mitgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Da es sich bei der Oeynhausener Straße um eine viel genutzte Straße handelt, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes aufgefallen sind. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei Herford.

