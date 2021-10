Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand- Polizeibeamte angegriffen

Herford (ots)

(sls) Am frühen Sonntagmorgen (24.10.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz in ein Parkhaus einer Diskothek an der Wittekindstraße in Herford gerufen. Durch aufmerksame Zeugen wurde ein Audi-Fahrer beobachtet, wie er augenscheinlich im angetrunkenen Zustand die eigentliche Abfahrt des Parkhauses herunterfuhr, um dann das Parkhaus mit dem Fahrzeug zu verlassen. Die Zeugen hatten bereits im Vorfeld die starke Alkoholisierung des 21-Jährigen aus Recklinghausen bemerkt und konnten den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten an der Weiterfahrt hindern. Durch die eingesetzten Beamten konnte ebenfalls deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft wahrgenommen werden. Zudem hatte der Recklinghauser Gleichgewichtsstörungen und eine undeutliche Aussprache gegenüber den Beamten. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 21-Jährige zur Polizeiwache nach Herford verbracht werden. Hierbei kam es vermehrt zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Der Tatverdächtige trat mehrfach in Richtung der Beamten und biss einem Polizeibeamten in den Oberarm. Aufgrund der hohen Aggressivität und Alkoholisierung wurde er zur Verhinderung weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vorläufig in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Beleidigung, Körperverletzung und auch Widerstand gegen Polizeibeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell