Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tag des Einbruchschutzes - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Am Wochenende der Zeitumstellung (31.10.2021) finden Info Veranstaltungen der Polizei zum Thema Einbruchschutz statt.

Die Polizei Herford lässt nicht nach in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Am Tag des Einbruchschutzes wird daher zusätzlich die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle mit ihren Fachberatern wieder Sonder-Veranstaltungen und Infos zur Kampagne Riegel vor! anbieten. Nutzen Sie die Gelegenheiten und informieren Sie sich bei einem Vortrag oder einer individuellen Beratung in den Räumlichkeiten der Polizei an der Elverdisser Straße 12. Vortrag zum Einbruchschutz - 11:00 bis 13:00 Uhr Beratung im Ausstellungsraum - 15:00 bis 17:00 Uhr Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Fachberater des Kommissariates Prävention/Opferschutz ebenso telefonisch zur Verfügung 05221-888 1713. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet jährlich am Tag der Zeitumstellung der Tag des Einbruchschutzes statt. Die mitteleuropäische Sommerzeit endet am 31. Oktober 2021. Nutzen Sie die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde, um sich über Einbruchschutz zu informieren und die Sicherheitsempfehlungen der Polizei in Ihrem Alltag umzusetzen.

