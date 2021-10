Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sichtschutzzaun beschädigt- Kratzer über mehrere Meter

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstag (21.10.) zu einer Sachbeschädigung eines Gartenzaunes an der Osnbrücker Straße. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass sich gegen 19.46 Uhr eine bislang unbekannte Person einem Grundstück näherte. Der Unbekannte beschädigte dann mittels einem unbekannten spitzen Gegestand den massiven Sichtschutzzaun an der Hausnummer 210, in dem er über eine längere von ca. 8m diverse Kratzer in den Zaun zog. Anschließend ging die Person in unbekannte Richtung weiter. Der Täter war ca. 180cm groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Steppjacke, eine dunkle Jeans und dunkle Hausschuhe. Kurz vor der Tat zog er sich einen dunklen Schal ins Gesicht. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen oder auch der beschriebenen Person machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

