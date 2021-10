Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertiges Fahrrad entwendet- Täter betreten Terrassenbereich

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (20.10.) meldete sich der Inhaber eines Pedelecs und teilte mit, dass sein hochwertiges Fahrrad an der Wasserbreite entwendet wurde. Der Geschädigte hatte das schwarze Pedelec der Marke Cube auf seiner Terrasse am vorherigen Abend verschlossen abgestellt. Der Garten ist mit einem Zaun eingefriedet. Als er am frühen Morgen gegen 05.00 Uhr bemerkte er die offen stehende Gartentür und dass das Fahrrad entwendet wurde. In der Zeit von 00.00 Uhr - 05.00 Uhr betraten augenscheinlich unbekannte Täter das Grundstück, beschädigten das vorhandene Kettenschloss und nahmen das Pedelec im Wert von ca. 2.400 Euro mit. Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Wasserbreite mit einem schwarzen Pedelec aufgefallen sind, können die Hinweise unter der Telefonnummer 05221-8880 angeben.

