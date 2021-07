Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Mit 3,4 Promille Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Bereits in Buldern fiel eine 41-jährige Autofahrerin aus Dülmen anderen durch ihre Fahrweise am Donnerstag (15.07.21) auf. Sie fuhr in Schlangenlinien auf der L551 in Richtung Dülmen. Teilweise geriet sie in den Gegenverkehr. Gegen 22.12 Uhr stoppten Polizisten die Frau an der Münsterstraße. Beim Verlassen des Autos wankte sie. Ein Alkoholtest erab einen Wert von rund 3,4 Promille. Die Dülmenerin musste mit zur Wache, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt, stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

