Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bredenbeck/ Zeugen nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Gegenstände von einer Lkw-Ladefläche haben am Mittwoch (14.07.21) Schäden an der Windschutzscheibe eines grauen Ford Fusion verursacht. Gegen 18 Uhr befuhr ein 20-jähriger Sendener die B235 in Richtung Senden. Vor ihm fuhr der Lkw samt Auflieger, auf dessen Fläche möglicherweise Kanthölzer lagen. Teile fielen während der Fahrt auf die Windschutzscheibe des Fords, wodurch ein Riss entstand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Lkw soll blau lackiert sein.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Lkw-Fahrer und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

