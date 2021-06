Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Holler (ots)

Am 1. Juni im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 19.00 Uhr haben unbekannte Täter den Opferstock in der St. Margaretha Kirche in der Hauptstraße aufgebrochen und das Spendengeld in unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizeiinspektion Montabaur telefonisch unter der 02602-92260 entgegen.

