Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl- Dringend Zeugen gesucht

Bünde (ots)

Am Dienstagmorgen (19.10.) wurde in Bünde am Hanffeld eine Seniorin Opfer eines Einbruchs. Als die 80-Jährige gegen 10.00 Uhr ihr Einfamilienhaus von der Terrasse aus betrat, kam ihr im dortigen Hausflur plötzlich eine unbekannte männliche Person aus Richtung Keller entgegen. Der Unbekannte rannte an der Seniorin vorbei und flüchtete über die Küche in unbekannte Richtung nach draußen. Bei der Nachschau im Haus stellte die Geschädigte dann fest, dass der unbekannte diversen Schmuck, Porzellanfiguren, einen Pokal und auch Bargeld mitnahm. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert der im sechsstelligen Euro Bereich liegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen. Wer hat die unbekannte Person im Bereich des Tatortes gesehen und kann Angaben du diesem machen? Der Täter wird beschrieben mit ca. 30 Jahre und dunkelblonde lockige Haare. Er trug zur Tatzeit eine helle beige Hose und eine Jacke mit auffälligem Muster (Dreiecke) an sich. Auch Hinweise zur Person oder auch zum möglichen Verbleib des Diebesgutes nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

