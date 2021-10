Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle- Diebesgut mitgenommen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag (19.10.) in eine Lagerhalle an der Siemensstraße in Hiddenhausen ein. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass sich zwei Personen in der Zeit von 00.10 Uhr - 00.20 Uhr unbefugt in der Halle aufhielten und augenscheinlich diverse Gegenstände mitnahmen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schubladen im ersten Obergeschoß und nahmen eine Taschenlampe, ein Messschieber, Kupferrohlinge, eine Tiefenlupe und Spannzapfen, sowie zwei Kanister mit Diesel mit. Anschließend verließen sie die Lagerhalle in unbekannte Richtung. Wie die Personen in das Objekt gelangten ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen und Spurenauswertung. Das Diebesgut hatte einen geschätzten Wert von ca. 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder auch Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

