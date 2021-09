Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennende Gasflasche in Imbissstand - eine verletzte Person

Am Samstagnachmittag um 13:09 Uhr wurden die Einheiten Hauptamtlich und Hiddesen zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Imbisstand am Hermannsdenkmal gerufen. An einer dort stehenden Gasflasche war aus bislang ungeklärter Ursache Gas ausgeströmt und hatte sich entzündet. Hierbei wurde ein Mitarbeiter des Imbisstands am Arm verletzt, weshalb ein Notarzt zur Einsatzstelle nachgefordert wurde. Couragierte Passanten hatten das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte mittels zweier Feuerlöscher gelöscht. Nach etwa 25 Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken.

