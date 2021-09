Feuerwehr Detmold

FW-DT: Hilflose Person im Wasser

Detmold (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:39 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit Notarzt zum Fließgewässer an der Straße "Neustadt" gerufen. Ein 8-jähriges Kind sollte sich einem Notruf zufolge dort hilflos im Wasser befinden. Noch während die Einsatzkräfte anrückten, retteten Passanten das Kind aus dem Wasser. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Junge zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine alarmierte Tauchergruppe der Feuerwehr Lemgo musste nicht zum Einsatz kommen und konnte ihre Anfahrt abbrechen. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell