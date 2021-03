Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachbarn beobachten Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein Autofahrer am 02.03.2021, gegen 16:30 Uhr, in der Wanderstraße gegen das parkende Auto eines 53-Jährigen fuhr und dieses beschädigte, fuhr er einfach weiter. Das beobachteten zwei Nachbarn. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 30-Jährigen mit blonden Haaren gehandelt haben. Er habe einen roten SUV gefahren und habe eine Beifahrerin gehabt. Am Auto des 53-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeiwache Oggersheim sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Zeugen können sich unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.

