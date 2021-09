Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gemeldeter Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Detmold (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen gegen 09:41 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Detmolder Fußgängerzone (Lange Straße) gerufen. Anwohner hatten eine Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Die schnell eingetroffene Feuerwehr machte sich durch Klopfen an der Wohnungstür bemerkbar, woraufhin der 71-jährige Bewohner öffnete. Es war eine leichte Verrauchung festzustellen, die offenbar von angebranntem Essen verursacht wurde. Der Herd wurde ausgeschaltet, das angebrannte Essen entsorgt. Für weitere auf Anfahrt befindliche Einsatzkräfte konnte Entwarnung gegeben werden. Während der Bewohner von einem Notarzt untersucht wurde, wurde die Wohnung wurde mittels Hochleistungslüfter belüftet. Im Anschluss konnte diese wieder an den Bewohner, der glücklicherweise unverletzt blieb, übergeben werden.

Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal und dem Rettungsdienst mit Notarzt auch die Einheiten Mitte und Hiddesen. Nach etwa einer halben Stunde konnten alle Einsatzkräfte einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell