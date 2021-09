Feuerwehr Detmold

FW-DT: Jahreshauptversammlung "light" findet als Open-Air-Veranstaltung statt

Detmold (ots)

Am vergangenen Samstag hielt die Feuerwehr Detmold die Jahreshauptversammlung für das Berichtsjahr 2020 ab. Aufgrund der Corona-Situation fand diese in einem abgespeckten Rahmen als Open-Air-Veranstaltung statt. Auf die Einladung externer Gäste aus Politik oder anderen Hilfsorganisationen musste diesmal leider verzichtet werden. Alle Teilnehmenden mussten vor Beginn der Veranstaltung einen "G-Nachweis" erbringen (geimpft, getestet oder genesen). Im Anschluss an die Begrüßung aller Mitglieder der Feuerwehr und einer Rede des Detmolder Bürgermeisters Frank Hilker, wurden zahlreiche Ehrungen und Beförderungen durchgeführt.

Außerdem wurde an diesem Abend ein neues Fahrzeug an die Löschgruppe Diestelbruch übergeben: Ein LF10 auf MAN-Fahrgestell mit Aufbau der Firma Rosenbauer. Das neue Fahrzeug ist mit modernster Technik und umfangreichen Gerätschaften ausgestattet und ersetzt ein seit über 30 Jahren in Betrieb befindliches Löschgruppenfahrzeug. Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

