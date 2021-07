Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Polizei sucht unfallgeschädigten Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 73-jährige Mercedes-Lenkerin am Donnerstag gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz "Sämann" in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigte, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz jetzt nach diesem Fahrzeuglenker. Die Dame begab sich nach dem Unfall aufs Polizeirevier und konnte zum beschädigten Fahrzeug nur ausführen, dass es sich vermutlich um einen schwarzen VW, eventuell VW Golf, gehandelt haben könnte. Der geschädigte Fahrzeuglenker wird gebeten, sich unter Tel. 07042 941 0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

