Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten gestoppt +++ diverse Verstöße festgestellt +++ Weiterfahrt untersagt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten am Samstag, 17. April 2021, gegen 16:30 Uhr, in Höhe des Ahlhorner Dreiecks einen mit Traktoren beladenen Sattelzug aus Nordirland fest, der über die Autobahn 1 in Richtung Münster gelenkt wurde.

Bereits während der Fahrt ließ sich ein sehr schlechter Wartungszustand des Sattelanhängers erkennen. Auch die Ladung auf dem Anhänger machte keinen "vertrauenserweckenden" Eindruck.

Bei einer Kontrolle auf einem Autohof im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg händigte der 32-jährige, nordirische Fahrer Ladepapiere aus, aus denen hervorging, dass die drei Traktoren bereits in Dänemark aufgeladen wurden und bis nach Nordirland transportiert werden sollten.

Bei Begutachtung des Anhängers stellten die Beamten neben dem schlechten technischen Zustand diverse Verstöße im Bereich der Ladungssicherung sowie Fahrzeugabmessungen fest. Das Kontergewicht eines Traktors lag zum Beispiel frei und ungesichert auf der Ladefläche. Für die Überhöhe und die Überbreite des Fahrzeugs lag keine Ausnahmegenehmigung vor.

Des Weiteren waren der Rahmen sowie das Fahrgestell des Sattelanhängers stark durchgerostet und wiesen bereits Risse auf. Auch die Zurrpunkte zur Befestigung der Ladungssicherungsketten waren so stark durchgerostet, dass sie drohten, abzubrechen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Sattelanhänger wird am Montag einer nahegelegenen Prüfstation vorgeführt, um ihn aufgrund der verkehrsgefährdenden Mängel vorerst gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen den Unternehmensverantwortlichen wurde für diese Fahrt ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet. Hierdurch soll ihm der finanzielle Vorteil, den er mit dem Einsatz eines schlecht gewarteten Fahrzeugs erlangt hat, wieder weggenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell