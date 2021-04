Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Werkstatt in Nordenham - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 12.04.2021, bis zum Freitag, 16.04.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter nach gewaltsamem Überwinden des Vorhängeschlosses Zugang zu einer Werkstatt in der Straße "Am Deich" in Nordenham. Aus der Werkstatt wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Vorkommnissen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

