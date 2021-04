Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin auf der Autobahn 29 in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16. April 2021, um 18:42 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 in der Anschlussstelle Großenkneten in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall.

Eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Rastede befuhr die Anschlussstelle Großenkneten, um die Autobahn 29 zu verlassen. Beim Durchfahren der Kurve verlor die Motorradfahrerin aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanken. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Großenkneten musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Aufgrund des niedrigen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell