Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkws auf Parkplatz in Lemwerder beschädigt +++ drei Jugendliche festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. April 2021, gegen 12:10 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf einem Parkplatz an der Industriestraße in Lemwerder.

Ein Zeuge beobachtete, wie drei Jugendliche mehrere abgeparkte Fahrzeuge auf dem Parkplatz beschädigten. Die Jugendlichen konnten durch Beamte der Polizeistation Lemwerder gestellt werden.

Einer der Jugendlichen war zudem im Besitz von Betäubungsmitteln. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben und Strafanzeigen wurden gefertigt. Die geringe Menge Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell