Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Butjadingen-Eckwarden aufgeklärt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. April 2021, ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße "Zum Leuchtturm". Ein 31-jähriger Butjenter fuhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Sattelauflieger auf der Eckwarder Straße und bog in die Straße "Zum Leuchtturm" ab.

Beim Vorbeifahren an der im Einmündungsbereich aufgebauten provisorischen Lichtzeichenanlage mit Kabelüberführung unterschätzte er die Höhe des auf seinem Tieflader transportierten Baggers. Der Ausleger des Baggers stieß bei der Vorbeifahrt gegen das in etwa 4,80 Meter hängende Kabel der Lichtzeichenanlage und riss es ab.

Anschließend setzte er seine Fahrt fort, konnte aber ermittelt werden. Die Höhe der Sachschäden wurden auf 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell