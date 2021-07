Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1141/ Vaihingen an der Enz

Unteriexingen: Alkoholisiert mit Pedelec unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Wert von über 1,7 Promille bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung eines 40-jährigen Pedelec-Fahrers, nachdem dieser am Donnerstag gegen 22:35 Uhr in der Oberriexinger Straße in Unterriexingen aufgefallen war. Der Mann fuhr wohl in sehr großen Schlangenlinien auf der Straße und hätte auch Schwierigkeiten gehabt, sich auf seinem Gefährt zu halten. Die verständigte Polizeistreife konnte den Mann dann auf einem Feldweg in der Nähe der Landesstraße 1141 (L1141) einer Kontrolle unterziehen. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten brachten ihn anschließend nach Hause.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell