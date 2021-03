Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörse aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf!

Sande (ots)

Am 24.03.2021, gegen 14.50 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter bei dem stark sehbehinderten 84-Jährigen Bewohner des Altenpflegezentrums Am Maddick. Unter einem Vorwand gelang es dem Täter, den Geschädigten auf die Terrasse zu schicken und dadurch die Geldbörse aus der Wohnung zu entwenden. Der flüchtige Täter soll ca. 40 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein, ein Basecap getragen und eine Umhängetasche mitgeführt haben. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter 04461/92110.

