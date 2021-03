Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld während die Geschädigte im Garten war - Zeugenaufruf!

Sande (ots)

Während sich die Geschädigte im Garten aufhielt, betraten Diebe am 24.03.2021, zwischen und 10.20 Uhr und 12.30 Uhr, das Einfamilienhaus in der Oldenburger Straße und entwendeten aus mehreren Räumen Schmuck und Bargeld im geschätzten Gesamtwert von ca. 15000 Euro. Im Anschluss entkamen sie unerkannt, sodass die Tat selbst von der 78-Jährigen erst später bemerkt worden ist. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter 04461/92110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell