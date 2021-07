Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter belästigt 16-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Eine 16-Jährige verpasste am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr ihren Zug nach Hause und wollte telefonisch ihre Mutter informieren. Da das Mobiltelefon der Jugendlichen nicht funktionierte, bat sie eine Passantin auf dem Bahnhofsvorplatz um Hilfe. Diese stellte ihr Handy kurzerhand zur Verfügung. Kurz darauf wurde die 16-Jährige von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der offenbar auf die Situation aufmerksam wurde und ihr ebenfalls sein Handy anbot. In der Folge unterhielt sich der Mann mit der Jugendlichen und gab vor, ihr etwas zeigen zu wollen. Hierzu bat er die 16-Jährige zu einer in der Nähe befindlichen Parkbank. Die Jugendliche kam der Aufforderung nichtsahnend nach. Daraufhin berührte der Mann die 16-Jährige plötzlich an den Armen sowie am Oberschenkel. Die Jugendliche stand sofort auf und suchte eine naheliegende Straßenbahnhaltestelle auf, wo sie sich einer weiteren Passantin anvertraute. Die 37-Jährige begleitete die 16-Jährige zum Bundespolizeirevier Mannheim, wo die Jugendliche schließlich Anzeige erstattete. Der Unbekannte ergriff zwischenzeitlich die Flucht. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie Hinweise zur Fluchtrichtung des Täters geben können, sich unter der dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621 174 4444 zu melden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß, ca.40 Jahre alt, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, schlank. Der Gesuchte soll zudem auffallend hervortretende Augen gehabt haben sowie ein weißes T-shirt getragen und ein Fahrrad mit sich geführt haben.

