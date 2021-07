Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer übersieht Motorradfahrer - eine leicht verletzte Person

Heidelberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 10:20 Uhr auf der Czernybrücke. Ein 43-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Czernybrücke in Fahrtrichtung Eppelheimer Straße, als er auf Höhe der Kreuzung bei Grünlicht über die Linksabbiegerspur wendete um die Czernybrücke in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu befahren. Dabei übersah der 43-Jährige einen 66-Jährigen Motorradfahrer, der bei Grünlicht vom Czernyring nach rechts auf die Czernybrücke abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, der Motorradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

