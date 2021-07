Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6/ Mannheim/ Schwetzingen: Fahrzeugbrand - Pressemitteilung Nr.2

A6/ Mannheim/ Schwetzingen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:25 Uhr geriet das Auto einer 42-Jährigen in Brand, als diese auf der A6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war. Die Autofahrerin konnte ihren Peugeot an der Anschlussstelle Schwetzingen noch auf den Standstreifen fahren und sich sowie ihr Beifahrer in Sicherheit bringen. Kurz darauf stand der PKW bereits in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste für rund 2 Stunden vollgesperrt werden. Es kam zu Sicht-und Verkehrsbehinderungen sowie zu rund 4 km Stau. Gegen 12:00 Uhr war der Brand gelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim von einem technischen Defekt aus. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt.

